Je vous partage ici une petite infos sur le Jeu Super Lucky's Tale " le premier Opus Lucky's Tale était un jeu de Line Up pour l'Oculus Rift donc en VR ) et un internaute était curieux de savoir pourquoi Super Lucky's Tale n'était pas en VR et voici ce qu'ils ont répondu.Donc la VR n'est pas un support exclue pour l'avenirPour ce qui est du premier Opus voici ce que ça donne en VRUn autre Internaute à également demandé si le jeu n'était pas trop simple et voici la réponseDonc à priori ce n'est pas non plus un jeu facile et je veux bien le croire en voyant la vidéo du dessus.Et vous ? vous l'attendez ?