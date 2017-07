Un peu plus d’un mois avant sa sortie sur PC, PS4 et Xbox One, Pro Evolution Soccer 2018 dévoile aujourd'hui les détails de ses différentes configurations minimales et recommandées.



Le titre nécessite cette année une configuration hardware plus musclée que celle de l'épisode précédent. Le studio justifie ces nouveaux pré-requis par sa volonter de "pousser le jeu vers l'avant". Point fort de la série depuis de nombreuses années, les graphismes connaîtront une amélioration globale des effets de lumières ainsi que la modélisation des stades. La modélisation du physique des joueurs à également été retravaillé et les joueurs présents dans les clubs partenaires de Konami pourront aborder leurs tatouages.



Pro Evolution Soccer 2018 Configuration minimale recquise :



OS : Windows 7 64-bit

CPU : Intel Core i5-3450 3.1 GHz ou AMD FX-4100 3.6GHz

RAM : 8 Go

GPU RAM : 2Go de mémoire vidéo

GPU : GeForce GTX 650 ou Radeon HD 7750 2GB

HDD : 30Go d'espace disponible

DX : DirectX 11

Pro Evolution Soccer 2018 Configuration recommandée :



OS : Windows 10 64-bit

CPU : Intel Core i7-3770 3.4 GHz ou AMD FX-4170 4.2 GHz

RAM : 8 G

GPU RAM : 2Go de mémoire vidéo

GPU : Nvidia GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7950

HDD : 30Go d'espace disponible

DX : DirectX 11