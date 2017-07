...30 100 $, soit environ 25 623 € !

C'est un revendeur de jeux rétro, DKOldies, qui a mis en vente ce Mario sans réserve sur eBay. Forcément, les tarifs se sont enflammés en quelques heures, la folie était présente, et c'est un collectionneur connu des forums de NintendoAge qui a remporté cette enchère de dingue ; par ailleurs, sachez qu'il a déjà payé, pour faire simple, les deux individus sont heureux actuellement. Super Mario Bros. fait partie de l'histoire vidéoludique, il est l'un des pionniers qui a influencé le milieu et certaines productions. 30 000 $ un titre de cette qualité, neuf, trouvez-vous cela exagéré ou non ?