Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Sony Interactive Entertainment confirme que la première plate-forme pour la version occidentale de Dragon Quest XI sera la Ps4. En effet, Sony Interactive Entertainment Europe a publié la même bande-annonce que nous avons vue il y a quelques jours, mais avec le logo PlayStation. Reste à savoir si la version 3DS, et la version Switch qui a été confirmée, sortiront également en Occident. Pour rappel, le jeu Dragon Quest XI : Echoes of a Elusive Age sortira chez nous l’année prochaine…Source : http://www.dualshockers.com/dragon-quest-xi-western-releases-confirmed-ps4/

posted the 07/31/2017 at 01:56 PM by link49