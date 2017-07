RX Vega 64 et 56

Prix

Performances

Seules :- Radeon RX Vega 64 : 499$- Radeon RX Vega 56 : 399$Packs :- Radeon RX Vega 64 Aqua Pack (version watercooling) : 699$- Radeon RX Vega 64 Black Pack : 599$- Radeon RX Vega 56 Red Pack : 499$Pour l'instant, on en sait pas plus. Mais selon les premiers retours, les cartes se situeraient autour d'une GTX 1080, voire un peu en dessous.Si vous voulez plus d'informations, cliquez sur le lien suivant :