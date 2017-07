Également appelé Introverted Boss / Sensitive Boss.Très bon drama, un très bon duo avec une bonne OST.Histoire un peu longue à démarrer (les 4 premiers épisodes sont "corrects", ensuite c'est mieux).A regarder sans hésiter !16 épisodes d'1h15.Disponible sur le blog de la tokkifansub.Eun Hwan Gi est le directeur des relations publiques, mais il est surnommé le "monstre silencieux" car il n'interagit pas avec ses collègues de bureau. De ce fait, il paraît froid, distant et arrogant mais en réalité, celui-ci est extrêmement timide. Chae Ro Wun, nouvelle dans la compagnie, est diamétralement opposée à Hwan Gi. Elle est sociable, énergique et extravertie. Son travail est reconnu par ses pairs mais elle n'est intéressée que par Hwan Gi, son patron réservé, et voudrait le faire sortir de sa coquille ...

posted the 07/31/2017 at 10:39 AM by ioop