Le collector de Call of Duty WWII se dévoile enfin. Bon, j'aurai bien voulu une figurine mais apparemment la mode du moment c'est les sacs.LaA l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu Call of Duty: WWII-Le Season Pass-Un poster-Un sac à dos transformable en sac messagerPour le moment pas d'infos pour une sortie en France. Mais un prix 176$Lepropose la version collector en plus de la version collector du guide. Avec en plus une carte de 50$contient:-Le guide collector de 320 pages-Le carnet de 192 pages (vierge)-La lampe de poche (réplique de celle de la seconde guerre mondiale)-2 plaques militaires en collier (de Donald Red Daniels)-L'encyclopédie 'visuel' de la seconde guerre mondiale-2 affiches-une gourde en metal (replique seconde guerre mondiale)J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Call of Duty : World War II + Skin d'arme Zombie exclusif Amazon 59.99€ Call of Duty : World War II - Edition Pro 99.99€ Call of Duty: WWII Deployment Kit Edition: Prima Uber Edition Guide 116.99€