Les spécifications hardware de la prochaineXbox One X offrent la possibilité aux studios de développement d’optimiser leurs jeux. Microsoft confirme une liste de plus de 80 titres améliorés sur la machine.



La liste comporte à la fois de futurs titres à venir au cours des mois prochains ainsi que des jeux déjà sortis qui bénéficieront d’une mise à jour de performance. Meilleur framerate, textures plus fines, temps de chargement réduits, support de la 4K, les différentes optimisations dépendront de la nature du patch déployé par les studios. On compte parmi ces derniers des titres tels que Final Fantasy XV, Forza Horizon 3 ou encore Halo 5 : Guardians. Les prochaines Far Cry 5, Assassin's Creed Origins ou encore Crackdown 3 profiteront aussi nativement du hardware de la machine.



Agents of Mayhem

Anthem

Ashen

Assassin’s Creed: Origins

Black Desert

Chess Ultra

Code Vein

Crackdown 3

Deep Rock Galactic

Destiny 2

Dragon Ball Fighter Z

Evil Within 2

F1 2017

Far Cry 5

Farming Simulator 18

FIFA 18

Fortnite

Forza Motorsport 7

Hello Neighbor

Killing Floor 2

Life is Strange: Before the Storm

Madden NFL 18

Metro Exodus

Middle Earth: Shadow of War

NBA 2K18

Need for Speed Payback

Ori and the Will of the Wisps

Path of Exile

Playerunknown’s Battlegrounds

Project Cars 2

Raiders of the Broken Planet

Sea of Thieves

Star Wars Battlefront II

State of Decay 2

Super Lucky’s Tale

The Artful Escape

The Last Night

Wolfenstein: The New Colossus

Ark: Survival Evolved

Astroneer

Battlefield 1

Dead Rising 4

Dishonored 2

DOOM

Dovetail Games Euro Fishing

Elder Scrolls Online

Elite Dangerous

Everspace

Fallout 4

Farming Simulator 17

Final Fantasy 15

For Honor

Forza Horizon 3

Gears of War 4

Halo 5

Halo Wars 2

Hitman

Homefront: The Revolution

Injustice 2

Killer Instinct

Mantis Burn Racing

Minecraft

Outlast 2

Paladins: Champions of the Realm

Portal Knights

Pure Chess

Resident Evil 7

RiME

Rocket League

Skyrim SE

Slime Rancher

SUPERHOT

Tekken 7

The Surge

Titanfall 2

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Warhammer: End Times – Vermintide

We Happy Few

The Witcher 3 : Wild Hunt

World of Tanks



Disponible le 7 novembre prochain au tarif de 499 €, la Xbox One X entend bien devenir «la console la plus puissante du monde » , une machine capable d’afficher de la 4K native sur certains titres et de bénéficier de performances améliorées sur la plupart des titres du catalogue Microsoft.