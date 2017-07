Nous pourrons donc porter le costume d'Ocelot dans les missions FOBs et, bien sûr, son apparence ne sera pas modifiable. En revanche, l'emblématique méchant de la saga ne manquera pas d'arguments : camouflage amélioré, rechargement des armes plus rapide, opportunité de tirer avec deux pistolets en même temps (avec le Tornado-6) ou balles ricochets sur les ennemis marqués. Un fantasme va se réaliser dans quelques jours. En parallèle, le générateur de trous de ver subira quelques modifications (un grade 9 exfiltrera automatiquement un joueur en grande difficulté et l'équipe adverse ne pourra pas les retirer). Enfin, les soldats garniront leur garde-robe avec des maillots de bain à porter lors de l'attaque ou de la défense d'un QG. Les troupes Diamond Dogs en recevront des spéciaux à même d'augmenter leur vitesse de mouvement.

