Voici des Estimations concernant les jeux suivants :Selon Tsutaya d’abord, le jeu Dragon Quest XI entrerait à la première place sur 3DS et à la deuxième sur Ps4, Splatoon 2 serait encore sur le podium, Lady Layton perdrait deux places, Arms perdrait aussi places, Final Fantasy XII : The Zodiac Age perdrait également deux places, Hey! Pikmin perdrait aussi deux places, Ever Oasis perdrait huit places, Mario Kart 8 Deluxe perdrait une place, Monster Hunter XX Double Cross perdrait quatre places, The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch resterait stable et NieR Automata perdrait trois places.De plus, selon Comgnet, le jeu Dragon Quest XI entrerait à la première place sur 3DS et à la deuxième sur Ps4, Splatoon 2 perdrait deux places, Lady Layton serait quatrième, Final Fantasy XII : The Zodiac Age perdrait cinq places, Hey! Pikmin serait cinquième, Arms serait quatorzième, Dragon Ball Heroes Ultimate Mission X perdrait une place, Mario Kart 8 Deluxe serait septième, The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch ferait son retour à la dixième place et Splatoon sur WiiU ferait son retour.Enfin, pour terminer, voici quelques places intéressantes du Top Amazon Japon. Le jeu Dragon Quest XI serait premier sur Ps4, contrairement aux tops précédents, Splatoon 2 serait cinquième et Final Fantasy XII : The Zodiac Age serait trentième.Au niveau Hardware, il ne devrait pas y avoir de changement, bien que cela dépende des stocks mis en place des Bundles par exemple. La Nintendo Switch devrait être première, la 3DS serait deuxième et la Ps4 troisième. Réponse mercredi prochain...Source : http://www.tsutaya.co.jp/rank/game.html?r=W090