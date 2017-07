Voici une Information autour du jeu Assassin’s Creed Origins :Il y a quelques temps, une rumeur voulait que le jeu sorte aussi sur la dernière console de Nintendo. Selon Ashraf Ismail, le réalisateur d'Assassin’s Creed Origins, le jeu ne sortira que sur les divers modèles de Ps4, de Xbox One et Sur PC. Aucune autre version n’est prévue et précise même qu’aucune version Nintendo Switch n’est prévue. Pour rappel, le jeu Assassin’s Creed Origins sortira le 27 octobre prochain…Source : http://gamingbolt.com/assassins-creed-origins-wont-release-on-nintendo-switch-ubisoft