Un nouveau MMORPG Dragon Ball annoncé en Chine sur iOS et Android !ChinaJoy 2017, la 15ème édition du salon du digital et du divertissement en Chine, se déroule actuellement du 27 au 30 juillet 2017 à Shanghai. Comme toute bonne convention dédiée au digital, la ChinaJoy 2017 propose des expositions, des conférences, des concours, et plein d'autres événements sur les thèmes de la high-tech, du jeu vidéo, des animés, et du divertissement en général. Bandai Namco Shanghai est sur place, et la branche chinoise de nos amis japonais ont dévoilé plusieurs nouveautés mobiles, dont un tout nouveau jeu Dragon Ball :Nom original Chinois : 七龍珠 最強之戰Traduction Japonais : ドラゴンボール最強の戦士Traduction Anglaise : Dragon Ball The Strongest WarriorsTraduction Français : Dragon Ball Les Meilleurs GuerriersUn Dragon Ball de type MMORPG en 3DCe nouveau jeu Dragon Ball développé en Chine sera de type MMORPG en 3D, avec des combats en 2 vs 2 ou 5 vs 5. Vous vous dirigerez à l'aide d'un pad directionnel virtuel en bas à gauche de votre écran. En bas à droite, ce sont les attaques : vous avez évidemment le bouton pour les coups de poing, ainsi que 4 autres boutons pour les attaques spéciales qui demandent toutefois un temps de recharge après utilisation. On nous annonce aussi que les joueurs pourront parcourir librement le monde de Dragon Ball en 3D, de quoi ressentir tout le charme de Dragon Ball, ce qui a déclenché les applaudissements du public. Il faudra attendre d'en découvrir davantage pour savoir ce que tout cela signifie, mais un premier trailer et une première vidéo de Gameplay sont déjà disponible en fin d'article.Le reste sur https://www.db-z.com/dragon-ball-saikyo-no-senshi-ios-android-trailer-gameplay/