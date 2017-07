Bonjour tlm,Je cherche un switchIl sera utiliser pour switcher entre la Switch/Wii U/Super Nintendo Mini qui va arriver 3ports sur 1 donc.Ceux sur Amazon ont des mauvais avis , une marque a me conseiller? Je veut de la qualité, merci

