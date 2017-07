News en vrac

Fleuron du cinéma fantastique des années 1980, ce film culte, porté par Christophe Lambert en kilt et cheveux longs, associe de somptueux paysages écossais à de spectaculaires combats urbains au sabre. Signée Queen, la bande originale s’accorde à merveille avec le New York des eighties, où l'on ne dédaignait pas encore le brushing. Les costumes, qu’il s’agisse du manteau en plumes de paon de Sean Connery ou des impressionnants looks punk – cuir et épingles à nourrice – du sanguinaire Kurgan, témoignent d'une recherche visuelle de haute volée. Un formidable voyage dans le temps, à tout point de vue.

" Une phrase devenue mythique et une bande originale tonitruante de Queen, ce soir la chaine franco-allemande nous programme un monument de la pop culture avec Highlander à 20H 55.