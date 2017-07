« Killing Floor 2 tourne en 1800p natif, résolution fixe (pas de checkerboard) sur Xbox One X. Nous avons expérimenté un rendu en 4K Native, mais les chutes de framerate étaient un peu trop significatives. 1800p offre l’équilibre optimal entre la qualité visuelle et les performances dans Killling Floor 2«

Cette semaine,, Deep Silver et Iceberg Interactive ont annoncé que leur FPS ultra gore Killing Floor 2 allait débarquer en août suret qu'il y aura même quelques améliorations pour la version Xbox One X, notamment de meilleures performances, des textures en haute résolution, des ombres retravaillées et surtout une compatibilité 4K.Mais voilà, même si les constructeurs veulent faire croire le contraire, la plupart des jeux ne sont pas nativement en 4K (2160p), et il faut souvent se contenter d'une définition moindre, mais upscalée. Et comme le rapporte, ce sera encore le cas avec Killing Floor 2. Dave Elder, Senior Graphics Programmer, indique en effet que les chutes de framerate étaient trop importantes avec de la vraie 4K, et que finalement, Killing Floor 2 tourne nativement enavec des textures en Ultra, soit un bon équilibre entre la qualité visuelle et les performances., le FPS tourne également en 1800p et en Ultra, mais doit utiliser la technologie de checkerboard rendering pour atteindre ce chiffre.