Voici une Information autour de la Nintendo Switch et du jeu Dragon Quest XI :Nintendo voudrait peut-être participer à sa manière à la sortie de Dragon Quest XI, sur 3DS et Ps4, mais toujours pas dévoilé sur Nintendo Switch. Les enseignes japonaises ont reçu plus de stocks que d’habitude de console, et de Bundle Splatoon2. Bien sûr, il y a plus d’acheteurs potentiels que de console, entrainant des loteries pour avoir la chance de s’en procurer une. De quoi permettre à la Nintendo Switch de conserver la première place, en dépit de la sortie du jeu de Square-Enix.D’ailleurs, voici quelques photos de la New 2DS XL Dragon Quest XI :Le jeu sortira l’année prochaine en Occident…Sources : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=244886094&postcount=1307 et https://www.gonintendo.com/stories/286418-new-2ds-xl-dragon-quest-liquid-metal-edition-more-pics