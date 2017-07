Kara Zisa, graphiste ayant collaboré sur plusieurs productions vidéoludiques et artiste UI depuis octobre 2014 chez Vicarious Visions/Activision, relate via son blog les différents travaux réalisés, notamment sur Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy. La documentation devient plus qu'intéressante avec la page détaillant les écrans de chargement/sauvegarde, car celle-ci présentait des images et une vidéo comportant les touches de contrôle sur Xbox. Bien que la page en question ait été vidée de son contenu, Internet n'oublie jamais.

Une vidéo permet également de se faire une idée de l'interface sur Xbox :