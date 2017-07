A la manière du site Gameblog.fr, je passerai chaque dimanche faire un article sur vos jeux de la semaine et du Week-End, je trouve que c'est ce qu'il manquait à cette communauté !Alors, quel jeux avez-vous commencé, fini, abandonné, voir même adoré, détesté ? Combien de Succès ou de Trophées ? Sur quel support vous êtes vous déchaîné ?Échanger ici votre passion pour le jeux !

posted the 07/30/2017 at 12:01 PM by blur0d