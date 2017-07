Dragon Ball Z Super GT

Les combattants de la Justice approchent ! Les Pride Troopers !!!

: Les soldats de l'Univers 11 attaquent avec un travail d'équipe ! Goku fonce sur Jiren de l'Univers 11, mais Jiren envoi 5 autres des Pride Troppers dont Khaseral pour attaquer Goku et les autres ! Pour les affronter, Goku s'unit avec Kale et Caulifla ! Khaseral se bat comme on l'attend du chef des Pride Troopers. L'ennemi de ton ennemi est ton ami !? Goku, Caulifla, et Kale s'unissent !!Il se bat extrêmement bien malgré son vieil âge ! Kame sennin perd de vu ses amis, mais échappe à cette situation en paralysant ses ennemis avec le "bankoku bikkuri sho", jusqu'au retour de ses amis. Muten Roshi est toujours en pleine forme à se battre !(Traduction DB-Z.com)