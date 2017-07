C'est Dimanche et on se fait tous plus ou moins chier et bien j'en profite pour partager deux vidéos sur Resident Evil 6 en ligne en mode Survivors (PVP).



Au programme, le carnage continue dans une vidéo Headshot compilation avec Jake Fashion et quelquefois Léon pirate, j'ai mis du Rap US, j'aime bien changé le style des musiques de mes vidéos :







Pour la deuxième vidéo, c'est une compilation de 5 ou 6 Match entier avec des avances rapides quand il se passe rien, c'est parfait pour les gens qui veulent voir à quoi ressemble un match PVP de Resident Evil 6 et j'ai mis une musique plus calme cette fois, voila bon visionnage :