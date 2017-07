Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World :Deux vidéos du jeu sont disponibles :Elles ont été dévoilées durant le Ani-Com & Games à Hong Kong. C’est la première fois qu’on ne voit pas un homme chasser, mais une femme. On peut aussi voir l’Armure Anja, extraite de l’Anjanath.Pour rappel, le jeu sortira l’année prochaine, sur Ps4 et Xbox One, et plus tard sur PC…Source : http://www.dualshockers.com/monster-hunter-world-ps4-gameplay-female/