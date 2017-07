Très bon drama, un bon casting, bonne OST.A regarder sans hésiter !4 saisons, 43 épisodes de 46min chacun, soit 33h.Mon plus "gros" drama, suivi de près par Doctor X (32h).Disponible en streaming légal sur crunchyroll.Ryutaro Asada est un chirurgien de génie ayant travaillé dans les conditions les plus difficiles : ancien chef d'une équipe médicale faisant partie d'une ONG, Ryutaro est habitué à opérer, malgré le manque d'équipements et de médicaments, dans des régions du monde ravagées par des conflits armés. Cette expérience lui a permis d'acquérir une habileté chirurgicale hors du commun qui lui permet de réussir des opérations que peu de ses confrères auraient tentées.De retour au japon, alors qu'il vit une vie paisible, il reçoit la visite d'Akira Kato, une jeune chirurgienne qui rêve d'être promu professeur en réalisant une opération du cœur extrêmement difficile : l'opération Batista. Selon Akira Kato, seule une équipe dirigée par Ryutaro serait capable de réussir un tel acte chirurgical. Malgré leurs divergences philosophiques sur la médecine, elle arrive à convaincre Ryutaro en lui promettant de pouvoir choisir sa propre équipe.L'arrivée de Ryutaro va bouleverser l'hôpital très conservateur où les luttes pour le pouvoir sont incessantes et où le premier soucis des docteurs n'est que de protéger leur carrière ...