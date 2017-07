Également appelé My Rainy Days.Dispo sur le blog de peluchette-fansub.Durée : 1h59.Un bon film avec la belle Sasaki Nozomi.Âgés respectivement de 32 et de 17 ans, Kouki et Rio, qui ont le même nom de famille Ozawa, se croisent à l'hôpital. Kouki vient d'apprendre qu'il a une tumeur au cerveau ne lui laissant que quelques années à vivre lorsqu'il croise le regard de Rio, qui essaie de s'opposer à une opération inconnue que lui impose sa mère. Trois ans plus tard, les deux se rencontrent à nouveau lorsque le photographe à qui ils ont confié des photos à développer confond leurs noms. Intriguée par Kouki, Rio tombe rapidement amoureuse de lui. Pour lui, elle quitte ses habitudes manipulatrices, pour découvrir à quel point il est primordial de ne pas faire aux autres ce que l'on ne veut pas que l'on nous fasse ...I Just Wanna Hug You (Dakishimetai - Shinjitsu No)