Hello fans de RPG ou JRPG !



Dragon Quest XI est sorti au Japon, j'ai fais un live hier de plus de trois heures sur le jeu dans sa version Playstation 4 et on découvre le jeu, on part à l'aventure, 1er donjon, on farm, on craft, tout y passe.



N'hésitez pas à me poser des questions sur le jeu ici ou sur Youtube, j'en suis à près de 10h maintenant. Je répondrai à tous les questions, donc posez j'y répondrai dans la journée jusqu'à ce soir.



Je pourrai répondre à certaines interrogations même si je réponds à quelques questions en live que vous verrez dans la vidéo.



Parle tu Japonais ? Non pas vraiment, je l'apprends et comprends certains textes, pas tous malheureusement encore mais j'arrive à comprendre au moins le principal de la trame principale et autres, cela m'aide aussi pour mon japonais mine de rien.



Bonne vidéo à tous.





