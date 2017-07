Le studio chinois Darkstar Games (pas de blague sur la contrefaçon) a annoncé lors de Sony Interactive Entertainment Japan Asia’s ChinaJoy 2017 un Dark Souls like nommé Sinner sur PS4.Voici un extrait filmé lors de l'event ouvert au publique par le site coréen Inven qui a decrit le jeu comme trés difficile et de haute qualité.

Who likes this ?

posted the 07/29/2017 at 09:42 PM by guiguif