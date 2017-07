J'ai eu la chance d'avoir comme cadeau d'anniversaire une Nintendo Famicom importée de Corée du sud et adaptée pour les TV européennes (RCA avec bloc d'alim europeen) . Cette famicom est carrément plus petite et compacte que la Nintendo Nes. Je trouve même l'image meilleure sur cette Famicom que sur ma Nes! Quel jeu me conseillez vous sur cette Nintendo Famicom? Bonne nuit et bon jeu