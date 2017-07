Mort d'Erik Per Sullivan, interprète de Dewey dans la série Malcolm

L'acteur américain Erik Per Sullivan, célèbre pour son rôle dans Malcolm, est décédé ce samedi à l'âge de 26 ans des suites de ses blessures causées par un accident de voiture."Toi tu vis, Toi tu vis, Toi tu vis, toi tu crèves". Voici une des répliques désormais culte prononcée par Dewey incarné par Erik Per Sullivan, dans la série télévisée Malcolm.Erik est décédé ce Samedi 29 juillet 2017, à Saint Vincent Hospital dans l’état du Massachusetts aux Etats-Unis, des suites d'un accident de la circulation. L'acteur était alors passager d'une voiture, revenant d'une fête avec des amis, lorsqu'un véhicule conduit par une personne en état d'ébriété est venu percuter la voiture où se trouvait l'acteur.Il était principalement connu pour son rôle dans la série Malcolm, diffusée de 2000 à 2006, où il incarnait le personnage de Dewey, le benjamin d’une fratrie de quatre adolescents, et qui est aujourd'hui devenu un personnage culte de la télévision américaine.