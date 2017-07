...que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé pour bébés, le plus facile des RPG...



En effet c'est aussi ça Miitopia, la facilité, c'est un peu comme mon premier RPG par playskool. Cependant, ce jeu m'a fait délirer au plus haut point, et, de plus, vous pourrez le constater lors de ce One Hour With ou je deviens complètement zinzin et raconte n'importe quoi ! Finalement, je l'aime bien ce jeu ^^



PS : Prochain One Hour With sur Dragon Quest XI