Voici une Information concernant, entre autres, le jeu Splatoon 2 et Final Fantasy XII : The Zodiac Age :Pari raté pour Sega avec le titre ayant la plus faible moyenne Metacritic en juillet.Le dernier Miro Machines n’aura pas fait l’unanimité.Un des derniers jeux sortis ce mois-ci sur 3DS, et ce n’est pas extraordinaire.Pareil pour Hey! Pikmin.Et également pour le dernier Dr Kawashima. Les trois jeux sur 3DS n’auront pas brillé.Pas brillant également pour la version Nintendo Switch de Fate/Extella : The Umbral Star.Cars 3 : Driven to Win semble suivre la route du film.Premier jeu à avoir une bonne moyenne.Le jeu d’Epic Game s’en sort très bien.Splatoon 2, ou l’argent de Nintendo, aura su séduire les testeurs.Premier Remastered a avoir une tès bonne moyenne.Pyre a également très bien réussi à charmer la presse.Et le jeu le mieux notés est lui aussi une Version Remastered …Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/final-fantasy-xii-the-zodiac-age