Vidéos Diverses

Au programme, anecdotes de développement du chara-design des persos de OOT, WW, TP et BotW, concours de Fanarts Zelda, et en bonus...Un tout premier aperçu dudu DLC de Zelda, intitulé. Qui d'après la firme est encoreprévue pourPour avoir été sur place le jour même, c'était une très bonne Masterclass. Divertissante, drôle et instructive