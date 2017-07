Anime

Koichi Mashimo

C'est dans les années 90 que Le Studio Deen a commencé a devenir ce qu'il est aujourd'hui.Avec le départ deet l'arret de, Le studio a dû faire face à un vrai flottement.En effet,était partie avec une partie de l'équipe et la licence Patlabor.Ranma n'allait pas durer indefiniment surtout que Kitty films qui finançait la série commençait a avoir des problème financier.Le studio continua cependant a réalisé les série produit par Kitty Films dans le but de se faire une réputation. Ça ne rata d'ailleurs pas.Quand Kitty films perdit les droits de Ranma, Lamu, Maison Ikkoku et Zenki, ce fut Deen qui les récupéra et produit les dernières OAV des série sans Kitty filmsMais la façon de se différencier des autres studio de l’époque fut de chercher a viser un public plus agé tout en restant à la télé, chose qui faut l'avouer était assez rare au début des années 90 (excepté venant de la Sunrise).En 1995, le studio choisi d'adapter le mangaen animéhors,était publié dans le, le pendant mature du Shonen Jump visant les 15/20 ans.Pareil, quand le studio prit la decision d'adapter le mangaqui jouait dans la cours de, le staff prit la decision très controversée d'en virer tout l'humour et d'en faire un anime profondément sombre et cynique malgré un design joyeux et coloré (chose que perso j'apprecie, si je veux voir Slayers, je regarde Slayers)Et puis surtout, le studio se distingue aussi par ses OAVLa série d'OAV la plus connue du studio est surement le chef d'oeuvre qu'estque le studio réalise en 1999 après avoir obtenu la production de la série lors de son dernier tiers(mais bon, même les 2 premiers tiers, c'est du staff de Deen qui s'en occupait mais pour un autre studio).Si les OAV sont réalisées par le staff de la série(en dehors du chara design), elles profitent du format OAV pour repenser intégralement le chapitre qu'elles adaptent afin d'en faire un vrai film de samourai, sombre, beau, triste et violent.Le tout sublimé par la musique d'un compositeur débutant à qui le studio fait confiance qui deviendra par la suite un grand(Read or Die, Gurren lagann, Soul Eater, Getbackers)Ces OAV sont surementOAV jamais produitesMais ce ne fut pas la seule série d'OAV marquante du studio des années 90En 1994, suite au succès des OAVchez AIC, le studio Deen obtient les droits du mangadeet confie la réalisation de la série a un réalisateur débutant destiné a devenir grandqui sera le principal réalisateur bossant pourfin 90/début 2000 réalisera après ces OAV des titres comme:(la série, les films et les 2 série d'OAV)(qui est coproduit par le studio Deen)et en ce momentLe chara design est confié à(Ranma, Getbacker, Hakuoki) dont j'ai parlé dans mon precedent article alors que l'animation est signé par(les meilleurs combats de Naruto) et(tout les tales of pré Ufotable, Ranma) dont j'ai aussi parlé dans l'article précédent. Et à la musique, on a encore le compositeur phare du studio, le grandEt autant le dire tout de suite, ces OAV sont des bombes: animation au top du top avec des poursuite en bagnoles bluffantes, design classieux encore plus beau que les derniers tomes du manga, mise en scène excellente et scénar approfondissant grandement les perso du manga en nous racontant leur rencontre.Le succès est tellement au rendez vous que You're under arrest continuera son chemin chez Deen avec une série TV par le même réalisateur lui faisant suite en 1996 et si la qualité technique n'est plus là(sans être une cata), l'écriture, la musique et la mise en scène continue de sublimer le manga qui se retrouve vraiment approfondi. et commeest le principal cheval de bataille de Deen fin 90, la série sera suivi de 20 mini OAV en 1997 et d'un film en 1999La série sera aussi une des première série rediffusé tard dans la nuit un an avant que les rediff d'Eva provoque un vrai boom des anime nocturnes.cet aspect précurseur a se tourner vers les anime nocturne ne se limite d'ailleurs pas a cette série chez Deen.dès 1994, le Studio lança avec Kitty films, un anime sur le Majhong et diffusé tard dans la nuit.Et si à l'heure actuelle, les prod nocturnes représente la majorité des animes, il est reconnu que l'anime qui a lancé le genren'est sorti que fin 1996.Deen avait donc 2 ans d'avance sur la concurrence. De plus, le studio fut l'un des plus actif en anime nocturne en 1997, avant que les rediff d'provoque un boom du genre en faisant d'excellente audiences.en effet sur les 13 séries nocturnes produites en 1997, 4 venaient de Deen, faisant du studio le studio le plus investi dans le genre à l'epoque.Ces titres, ce sont(d'adaptation d'un manga de 1989) et une série originale ().Tout les 4 sont considérés comme des séries moyenne au mieux, très mauvaise au pire, mais elles ont le mérite d'être des précurseurs.D'ailleurs, malheuresement, en dehors de l'adaptation du manga(un Slayers boosté au nekketsu badass et violent par l'auteur de Saint seiya G)aucune série nocturne du studio de la fin des années 90 ne sera réellement bonne.Mais là vu qu'on a mit le doigt sur le manque de qualité des premières séries nocturnes du studio, on va commencer a aborder le point faible du studio qui commence a apparaitre.Le studio Deen n'a pas beaucoup d'animateurs et de réalisateurs maisons et pourtant entre 1996 et 1999, le studio va produire environ 100 episodes par an auquel s'ajoute les OAV et les films(soit plus que le Studio Pierrot à l'époque).Bref, le studio produit beaucoup trop et la qualité s'en ressent sur les série TV.Niveau technique,à l'exception de, toute leurs séries nocturnes ont 5 ans de retard sur la production.Et pour les série diurne c'est très aléatoire,est quasiment pas animé,est moyen,est bon mais le studio n'en a animé que le tiers etest très bon mais le studio ne fait que le coproduire.bref comme je le dit dans le titre, les années 90 du studio ont été bipolaire, une constante qui risque de durer d'ailleurs.Personnalitée remarquable ayant débuté chez Deen ou y ayant fait un passage remarquable dans les années 90:Alors déjà, il y a ceux que j'ai déjà cité dans l'article (Kenji kawai, Taku Iwasaki, Atsuko Nakajima, Norio Matsumoto, Tokiyuki Maatsutake, Kazuhiro Fujirashi) mais il y a aussi:, Réalisateur de, des OAVet du film, il rejoint Deen en 1994 quand le studio accepte de produire des OAV basée sur. Il réalisera aussi pour le studio les cutscène du jeuet la sérieLe studio Deen le mettra en 1997 en contact avec leur partenaire Production IG qui financera son projet de Studio independant, ce qui permettra la naissance du studiodont Mashimo réalisera la majorité des séries (...): C'est surement la compositrice d'anime actuelle la plus connue, hors son tout premier travail a été, elle deviendra d'ailleurs la compositrice fétiche du réalisateur.: monsieur Deen, il a été le principal réalisateur du studio entre 1992 et 2012. On lui doit la fin de, le film, les differentes saisons deetDepuis son départ de Deen, il a notamment réalisépour Trigger: Membre fondateur et réalisateur de tout ce qui concerne la licencechezet deetpour le même studio. Il a commencé sa carrière sur certain épisodes deet de, 2 séries dont il a supervisé l'animation. Il est d'ailleurs encore maintenant un animateur régulier chez Deenmembre fondateur, Chara designer et directeur de l'animation sur lesdeetdu même studio, il a débuté en temps qu'animateur suretet a été le directeur de l'animation sur 3 des 4 episodes deet de certains episodes deet. Il fut aussi dans les années 2000 le chara designer de Rave et Maria sama pour le studio et un de ses animateur régulier.: membre fondateur et chara designer de Weiss kreuz brillance et Futakoi alternative chezoù il fut un des principaux directeur de l'animation et animateur jusqu'en 2007. il a débuté chez laen dirigeant l'animation d'épisodes de Gundam dans les années 80 avant de devenir un des principaux directeur de l'animation chez Deen depuis les années 90.Il bossa notamment suret surtout dans les année 2000et le filmoù il était le directeur en chef de l'animation des 3 projets.Il a aussi fait un passage remarqué chezdans la première moitié 2000 où il était le chara designer et directeur de l'animation de la licenceet de la série: le réalisateur culte du studio Gonzo qui a réaliséeta commencé sa carrière comme directeur de l'animation sur, il a aussi chara designé et dirigé l'animation delien vers la première partie du dossier: