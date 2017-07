Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Et voilà, le jeu est maintenant disponible au Japon.Gros jeu oblige, des files d’attente se sont formé. A noter que la 3DS et la Ps4 ont chacune un Bundle avec le jeu.Square-Enix va pouvoir maintenant se focaliser sur la version Nintendo Switch…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=244812492&postcount=112/

Who likes this ?

posted the 07/29/2017 at 11:45 AM by link49