Dispo sur anime ultime, traduit par la Kehai-fansub.Durée : 2h09.Un bon film, très bon duo Aragaki Yui / Ikuta Toma (2 de mes acteurs favoris).Ce film est basé sur la chanson d'amour "Hanamizuki" qui émut la nation japonaise en 2004.A Hokkaido, Sae, jeune fille studieuse qui désire entrer à l'université de Tokyo, travaille dur pour passer ses examens. Un jour, elle rencontre Kohei qui rêve de devenir pêcheur pour suivre la route de son père. Ils tombent rapidement amoureux et lorsque Sae part pour Tokyo, ils commencent à entretenir une relation à longue distance. Malgré leur amour très fort, ils finissent par rompre. Cependant, dix ans plus tard, un miracle se produit ...

Who likes this ?

posted the 07/29/2017 at 10:26 AM by ioop