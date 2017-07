Dispo sur anime ultime, traduit par la Kehai-fansub.Durée : 2h02.Un bon film, très bon duo avec Inoue Mao.Le film est un peu long à regarder tout de même.Un rythme assez lent.Takuma est un jeune garçon qui a des problèmes de cœur, il est donc obligé de se faire suivre par un cardiologue, qui a lui-même une fille, Mayu. Dès leur plus jeune âge, les deux enfants se lient d'amitié et même d'amour l'un pour l'autre, jusqu'au jour où le cardiologue annonce que le jeune garçon ne vivra pas passé l'âge de 20 ans. Un peu plus tard, Takuma promet à Mayu qu'il se mariera avec elle (à l'âge de 20 ans). Les années passent et le moment arrive, Takuma fait tout pour honorer sa promesse tandis que Mayu essaye de le protéger à tout prix ...