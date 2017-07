Il faut parfois rassurer ses investisseurs et c’est ce qu’a fait Electronic Arts en leur donnant un peu de vision sur ce qui arrive l’année prochaine. C’est ainsi que l’éditeur a confirmé qu’un nouveau jeu issu de la franchise Battlefield est prévu pour 2018.

Aucun autre détail n’a été donné mais c’est le PDG Andrew Wilson qui la néanmoins confirmé le retour de la célèbre franchise FPS pour l’an prochain. On ne sait pas si, comme Battlefield 1, Electronic Arts et DICE continueront de faire combattre les joueurs dans des guerre passées ou si au contraire on aura droit à une époque plus contemporaine que le dernier jeu.

Il est peu probable que l’on entende parler du jeu avant l’an prochain mais qui sait, les Game Awards de décembre sont parfois propices à quelques révélations.