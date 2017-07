J'ai souscris une offre fibre avec SFR, j'ai branché mes équipements car on me les a remis en magasin, et j'ai déjà la prise fibre dans mon logement.



Sur la box, le @ est vert fixe, ce qui signifie que Internet est censé fonctionner. Or il n'y a pas de connection internet.



Vous connaissez le délais d'activation d'internet ? Plusieurs personnes m'ont confirmées avoir eu internet dès installation de la box.



Bien sûr j'ai essayé d'appeller le service client, sauf que je ne dispose pas encore d'un numéro de ligne fixe, donc le serveur vocal me donne pas accès à un conseiller.