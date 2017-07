Voici une Information autour de la Ps4 :Hier, on a appris que Sony augmentera le 31 août prochain, date à laquelle Sony annoncera les jeux PlayStation Plus pour septembre, ces tarifs pour les abonnements PS+ en Europe, et dans d’autres pays, comme l’Australie par exemple. Cependant, en accédant à la section PlayStation Plus, qui est toujours utilisée pour mettre en évidence les jeux PS Plus et les réductions pour les abonnés, il y a une nouvelle bannière, une publicité pour le PlayStation Now. Il se pourrait donc que ce service soit compris dans la nouvelle offre. De plus, la mise à jour Ps4 5.0 est sur le point d'entrer en version bêta fermée. Certains utilisateurs en Amérique du Nord ont reçu un bref aperçu lorsqu'ils ont essayé de s'enregistrer, où ils leur étaient demandés s'ils étaient inscrits au PlayStation Now. Il se pourrait donc que Sony propose son service de streaming gratuitement pour les abonnés Plus à partir du 31 août 2017 ou offrira une réduction pour ce service, d’où cette hausse des prix, car plus de contenu et une meilleure offre…Source : http://www.psu.com/feature/33617/ps4-update-ps-plus-increase-playstation-now-surprise