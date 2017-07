Bonjour les gamers !



Je vends mon jeu Horizon zero dawn édition simple sur PS4.

boîte et blu ray comme neuf utilisé 1 fois.

Paiement par Paypal sans frais uniquement.

ou à venir récupérer sur Nice ou aux alentours

Possibilité d’envoi frais de port à votre charge.

Pas d’échange.



Le jeu pour 35 euros. FDP out.



Merci



Fred.