la semaine passé c'est déroulé la SDCC et c'était l'occasion d'en apprendre un peu plus sur Crackdown 3 voici la vidéo du panelles informations sont assez maigre mais dans 4 semaines se déroulera la Gamescom et là ils présenteront le jeu plus en détails.on n'y apprends qu'on pourra jouer le commandant Isaiah Jaxon qui en réalité est juste un petit acteur pas connuqui se nomme Terry Crew'set un nouveau perso Echo qui sera une sorte de Cortana qui communiquera avec nous.Ce sont des rendu cinématique et non in game mais un peu plus loins dans le panel ils balancent le premier Screen 4K du jeuvoilà je donne un lien ici pour ceux qui sont intéressé ça explique un peu le monde, les possibilités, que c'est un Sandbox et qu'il sera possible d'attirer les boss partout sur la map suffira juste de les provoquer un peu et ils viendront à nous de façon totalement aléatoire.