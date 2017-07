Ubisoft nous propose en effet de jeter un œil en image aux mises à jour passées et futures de son jeu d'action en ligne. Les saisons 3 et 4 verront arriver une belle somme de nouveautés, en dehors des 4 héros, des 4 cartes et des équipements inédits déjà prévus. On peut donc citer les serveurs dédiés qui amélioreront la connectivité et la stabilité du jeu, mais aussi les matches classés, l'arène de tutoriel et d’entraînement, ou encore une transformation du système de combat. L'avenir du titre semble être des plus encourageants.