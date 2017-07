Voici une Information autour du jeu The Last of US : Part II :Le jeu a été présenté durant le PlayStation Experience 2016. Il semblerait que le jeu The Last of Us 2 se déroule à Seattle, à Washington.Rien d’officiel pour le moment, mais cela semble concorder, même si ça reste de la pure spéculation. Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4, sans date précise de sortie…Source : http://segmentnext.com/2017/07/28/last-us-2-set-seattle-washington-hard-evidence/