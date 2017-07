Je me permets ce petit hors-sujet parce que j'en ai décousu avec mon banquier ce matin parce qu'il ma vendu des services bidons hier et j'ai dû me rétracter. Après moult échanges ubuesques où le mec m'affirmait qu'il ne m'avait pas caché que je pouvais diviser ma facture par deux... Je lui ai dit que tous les services qu'il me facturait étaient gratuits avec les banques en ligne.Et c'est vrai. Je suis passé chez ING et je me tâte pour ouvrir un deuxième compte courant dans une autre banque du style Boursorama.Pour l'instant, ING ne me prend AUCUN frais.Quel est votre expérience avec votre banque ? Vous avez une idée ?J'utilise l'appli Bankin sur iphone et c'est hyper pratique. Ca permet de visualiser immédiatement qu'est-ce qui correspond à quoi.C'est simple, avant, je laissais couler. Depuis, j'ai un peu plus de temps libre aussi mais je vois mon compte se vider et rapporter sur l'année j'en ai pour plus de 150 euros de frais bancaires !! Tout ça sans jamais avoir été dans le rouge, je précise.