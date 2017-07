Turn10 a officialisé la Regalia avec un trailer mais aussi des informations complémentaires comme sa disponibilité. À partir du 1er août, les joueurs de Forza Horizon 3 et de FINAL FANTASY XV pourront télécharger gratuitement la Regalia. Elle sera envoyé à tous les joueurs qui ont joué à un des deux jeux, via un code Xbox Live à l'instar du Warthog

posted the 07/28/2017 at 05:06 PM by leblogdeshacka