Selon une étude du courtier Empruntis, 46% des Parisiens veulent quitter la capitale. La flambée des prix en est la raison principale.Et un petit reportage pour expliquer cela:Alors perso, je donnerais pas mon avis, n'étant pas Parisien, mais ça me semble beaucoup quand même.Pour ceux qui y habitent, vous en pensez quoi?

posted the 07/28/2017 at 03:23 PM by jenicris