Alors que la franchise était le partenaire privilégié de Microsoft depuis le début de la génération (FIFA 14 était même offert au lancement européen de la Xbox One) l'accord marketing a pris fin cette année, ce qui se traduisait déjà par l'arrivée des Légendes/Icônes FUT sur tous les supports. Sony n'a donc pas manqué l'occasion de glisser un petit billet ou deux dans la veste d'EA pour faire passer les packs FIFA 18 dans son camp. Et le constructeur va y aller généreusement puisque ces cinq offres groupées seront disponibles dans les magasins européens à compter du 29 septembre pour être bien sûr de recouvrir tous les rayons en bleu.



*PS4 500 Go + FIFA 18

*PS4 500 Go + FIFA 18 + seconde manette

*PS4 1 To + FIFA 18

*PS4 1 To + FIFA 18 + seconde manette

*PS4 Pro + FIFA 18



Dans la lignée de la plupart des packs PS4, chaque offre inclura une copie de FIFA 18 en Blu-ray et non en téléchargement. Les plus pressés pourront même se procurer l'un de ces deux packs proposés à la vente dès le 26 septembre, quelques jours avant la sortie officielle. Tous les packs mentionnés ici incluront aussi une sélection de joueurs rares et trois Icônes en prêt pour bien démarrer dans FUT.



*PS4 1 To + FIFA 18 Ronaldo Edition

*PS4 Pro + FIFA 18 Ronaldo Edition