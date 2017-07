Depuis Avatar en 2009, on attend toujours le retour de James Cameron à la réalisation. Multipliant les projets, il travaille également d’arrache pied pour les suites du plus gros succès de tous les temps au box-office mondial. Désormais, on connaît les dates de sortie des 4 suites (!) : 18 décembre 2020 pour Avatar 2, 17 décembre 2021 pour Avatar 3, 20 décembre 2024 pour Avatar 4 et 19 décembre 2025 pour Avatar 5.Parallèlement à cet ambitieux projet, Cameron garde un œil attentif sur la saga Terminator. Réalisateur des deux premiers films (les meilleurs de très loin), il va récupérer les droits de la franchise en 2019. Interviewé par James Wigney de News Corp Australia, il évoqué ses idées : « La question est : la franchise a-t-elle atteint sa fin ou peut-elle être rafraîchie ? Peut-elle encore avoir une pertinence maintenant, où notre monde est en train de rattraper ce qui était de la science-fiction dans les deux premiers films. Nous vivons dans un monde de drones et de surveillance, de Big Data et d’IA émergente. Je suis donc en discussion avec David Ellison, qui est le titulaire actuel des droits à l’échelle mondiale pour la franchise Terminator et les droits sur le marché américain me reviennent en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur d’ici un an et demi, alors nous parlons de ce que nous pouvons faire. À l’heure actuelle, nous allons vers un arc de trois films et une réinvention. »Que les fans se rassurent, Cameron a également annoncé que « son pote de 33 ans » Arnold Schwarzenegger allait joué un rôle dans. Toutefois, ce sera plus à la façon de Stallone dans Creed et Ford dans Star Wars VII. Le réalisateur verrait ainsi Schwarzi « passer le flambeau ». Affaire à suivre…