Si l'art du remake est désormais connu par les joueurs et cinéphiles, celui du demake est davantage l'oeuvre de fans. Le demake, c'est tout simplement imaginer un jeu vidéo récent réalisé sur une ancienne console, comme par exemple le premier Bayonetta sur une machine 8-bit comme la NES.



La chaîne Youtube 98Demake s'est spécialisée dans ce domaine en montrant à quoi auraient pu ressembler certains hits récents en 1998, sur la première Playstation. Après Assassin's Creed, The Last of Us, GTA V ou encore Dark Souls, le youtuber se prête à l'exercice avec Rocket League.