Voici une Information concernant le jeu Ultra Street Fighter II : The Final Challengers :Capcom précise dans son dernier bilan financier que le jeu a frappé fort et a fait un excellent départ sur Nintendo Switch. En effet, 450 000 exemplaires ont été écoulés depuis son lancement. Il ne reste plus qu’à espérer que ces chiffres encouragent Capcom à soutenir encore la console…Source : http://nintendoeverything.com/capcom-ultra-street-fighter-ii-was-a-smash-hit/