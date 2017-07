La traduction n'est pas terminée. 8 épisodes (sur 10, 45min chacun) disponible sur niwatorisubs. La traduction est un peu lente, donc le drama sera probablement complet en Septembre. Je compte le regarder dès que la traduction sera terminée, ça a l'air d'être un excellent drama avec Shun Oguri avec une bonne ost également.Deux policiers d'une unité spéciale font équipe pour résoudre des affaires de grande envergure qui les mettront aux prises avec des terroristes, des espions, des fanatiques d'une nouvelle secte, des trafiquants de drogues et même des hommes politiques. Inami et Tamaru pourront compter sur leur force physique, leur discernement et leur sens de la justice pour mener à bien leurs missions malgré leur différence de caractère.Gokusen (à regarder)Switch Girl (à regarder)Lucky Seven (à regarder)Ghost Friends (pas top)Boku no Ita JikanPin to Kona