La traduction n'est pas terminée. Seulement 4 épisodes (sur 9, 45min chacun) disponible sur le site de la Futaritomo no Fansub. La traduction est également très très lente, donc le drama sera probablement complet à la fin de l'année ou début 2018. Je compte le regarder dès que la traduction sera terminée, ça a l'air d'être un bon drama qui respecte bien le manga, avec un bon casting également et une bonne ost.Saeba Ryo et sa partenaire de toujours Makimura Kaori allaient enfin se marier lorsque Kaori se fait renverser par une voiture et décède. Conformément à ses souhaits, ses organes sont prélevés pour être greffés à des malades mais son cœur disparait inexplicablement de la circulation. Ryo passe une année à tenter de résoudre ce mystère avant de voir débarquer devant lui une jeune fille surnommée Glass Heart, ancienne tueuse cherchant à s'échapper d'une organisation secrète et qui semble habitée par l'âme de Kaori ...